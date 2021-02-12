Antalya'da dağlık alanda ölü bulunan 11 yaşındaki çocuğun cenazesi Elbistan'da toprağa verildi - Son Dakika

Antalya'da dağlık alanda ölü bulunan 11 yaşındaki çocuğun cenazesi Elbistan'da toprağa verildi

12.02.2021 15:29
Antalya'da dağlık alanda ölü bulunan 11 yaşındaki çocuğun cenazesi Elbistan'da toprağa verildi, System.String[]

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kayalık alanda ölü bulunan 11 yaşındaki Ali Kazım Ülker'in cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toprağa verildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kayalık alanda ölü bulunan 11 yaşındaki Ali Kazım Ülker'in cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toprağa verildi.

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Ülker'in cenazesi, memleketi Elbistan'a getirildi.

Ülker, Ulu Cami'de cumayı müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Gariplik Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Ülker ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Antalya'da Hurma Mahallesi'nde Ali Kazım Ülker'den uzun süre haber alamayan anne Habibe ile oğlu İlyas Ülker, 10 Şubat'ta çocukların yönlendirmesiyle mahallenin yanındaki dağlık alanda arama yapmış, sonuç alamayınca polise haber vermişti.

Olay yerine gelen polis, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından yaya ve insansız hava aracı (İHA) ile yaklaşık 3 saatlik arama çalışması sonucunda dağın kayalık alanında çocuğun cesedi bulunmuştu.

Kahramanmaraş, Konyaaltı, Elbistan, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da dağlık alanda ölü bulunan 11 yaşındaki çocuğun cenazesi Elbistan'da toprağa verildi - Son Dakika


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