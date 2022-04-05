Antalya'da dağlık bölgede mahsur kalan 2 Hollandalı kurtarıldı - Son Dakika

Antalya'da dağlık bölgede yürüyüş yaparken mahsur kalan 2 Hollandalı jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Kemer ilçesi Ovacık Mahallesi Göynük Yaylası'ndaki dağlık alanda yürüyüş yapan Hollandalı Roberh Albertus Henri (63) ve Hilligje Jopkien Janna (61) yolunu kaybetti.
İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timi bölgeye sevk edildi.
Jandarma ekipleri, dağlık bölgede 4 kilometrelik yürüyüş sonucunda mahsur kalan kişilere ulaştı.
Aşağı indirilen Hollandalıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
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