Antalya'da dağlık bölgede mahsur kalan 2 Hollandalı kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da dağlık bölgede mahsur kalan 2 Hollandalı kurtarıldı

05.04.2022 09:34
Antalya'da dağlık bölgede mahsur kalan 2 Hollandalı kurtarıldı

Antalya'da dağlık bölgede yürüyüş yaparken mahsur kalan 2 Hollandalı jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'da dağlık bölgede yürüyüş yaparken mahsur kalan 2 Hollandalı jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Kemer ilçesi Ovacık Mahallesi Göynük Yaylası'ndaki dağlık alanda yürüyüş yapan Hollandalı Roberh Albertus Henri (63) ve Hilligje Jopkien Janna (61) yolunu kaybetti.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timi bölgeye sevk edildi.

Jandarma ekipleri, dağlık bölgede 4 kilometrelik yürüyüş sonucunda mahsur kalan kişilere ulaştı.

Aşağı indirilen Hollandalıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! JANDARMADAN NEFES KESEN OPERASYON Son dakika haber! JANDARMADAN NEFES KESEN OPERASYON 29 suçtan kaydı bulunan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı 29 suçtan kaydı bulunan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

Jandarma, Antalya, Kemer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da dağlık bölgede mahsur kalan 2 Hollandalı kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:30 İki simitçi arasında kavga yaşandı! Yumruklar havada uçuştu
09:29 Yeni torba yasa geliyor! Genelkurmay'ın bazı yetkileri Milli Savunma Bakanlığı'na devredilecek
09:20 Reklamda kullandığı repliğe yapılan montajlar çileden çıkardı! Emrah soluğu mahkemede aldı
09:14 ''Hakim'' ilk bölümüyle ekranlara geldi! Kaza sahnesi diziye damga vurdu!
09:12 Ukraynalı bir kadının mültecilik öyküsü: İngiltere'ye gitmek istedi, fuhuş çetelerinin elinden zor kurtuldu
09:07 Yıldız, Çağatay'a hayatının oyununu oynarken Ender ise yeni hamlesiyle şaşırttı
09:01 Üç Kuruş dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
08:57 Sultanahmet'i ziyaret eden Müge Anlı tanınmamak için adeta kılık değiştirdi!
08:56 Ukrayna'nın Srebrenitsa'sı Buça'dan dehşet fotoğrafları: Zelenksi bugün BM'de sivil katliamı anlatacak
08:54 Gönüllü askerler bölgeye ulaştı mı? Ukrayna ordusunun yakaladığı Rus askerin üzerinden Suriye sterlini çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 09:41:45. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da dağlık bölgede mahsur kalan 2 Hollandalı kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement