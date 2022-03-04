Antalya'da dağlık bölgede mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da dağlık bölgede mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

04.03.2022 10:25
Antalya'da dağlık bölgede mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Antalya'da dağlık bölgede yürüyüş yaparken mahsur kalan 2 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'da dağlık bölgede yürüyüş yaparken mahsur kalan 2 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Konyaaltı ilçesi Çitdibi Mahallesi'ndeki dağlık alanda yürüyüş yapan O.A. ve A.B. yolunu kaybetti.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timi bölgeye sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin dağlık bölgede yaptığı arama çalışmaları sonucu mahsur kalan kişilere ulaşıldı.

Aşağı indirilen O.A. ve A.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

YORUMLAR
500
Sera içerisinde 243 kök kenevir bulundu Sera içerisinde 243 kök kenevir bulundu Başkan Esen: '8 projemiz şu an ayakta ve bitmek üzere' Başkan Esen: '8 projemiz şu an ayakta ve bitmek üzere'

Konyaaltı, Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da dağlık bölgede mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:24 64 kilometrelik Rus Konvoyuna "Rasputitsa" engeli!
10:18 Benzine zam üstüne zam geliyor! Litre fiyatı 18,08 TL
10:01 Zamlar ve enflasyon maaşları eritti! Ocak ile Mart arasında en az 800 TL'lik kayıp var
09:46 Fenerbahçe'de sol bek için zor seçim: Tek alternatif Çağtay Kurukalıp!
09:42 Rus ordusundaki Türk kökenli birlikler: Esir düşenlerin ve ölenlerin arasında onlar da var! Bu bir Putin taktiği mi?
09:31 Dolmabahçe Sarayı'ndaki korkutan yangın söndürüldü: Tarihi eserler inceleniyor
09:29 Alişan ve Buse Varol barıştıktan sonra ilk kez el ele!
09:27 Sarıgül bu kez de benzin pompasını tokatladı! Zamlara böyle isyan etti
09:27 Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci kimdir?
09:25 İstifa eden eski bakan Bekir Pakdemirli'den ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 10:32:03. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da dağlık bölgede mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement