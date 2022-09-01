Siteye dadanan hırsız, yönetimi canından bezdirdi - Son Dakika
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Siteye dadanan hırsız, yönetimi canından bezdirdi

01.09.2022 10:26
Siteye dadanan hırsız, yönetimi canından bezdirdi

Antalya'da daha önce bir sitenin bahçesine girerek site sakinlerinin aşure kazanını çalan hırsız, bu kez de sandalyelerini çaldı.

Antalya'da daha önce bir sitenin bahçesine girerek site sakinlerinin aşure kazanını çalan hırsız, bu kez de sandalyelerini çaldı. Art arda yaşanan hırsızlık olaylarına tepki gösteren site yöneticisi Zeynel Tan, "Bu gidişle havuzu kapatacağım. Bu işler devam edecek gibi görünüyor. Sıra şezlonglara geldi. Kapıyı açamayınca duvardan atlıyor" dedi.

İlginç olay, Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Suphi Türel Caddesi üzerinde bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, daha önce site sakinlerinin sabah aşure yapmak için hazırladıkları kazanı çalan hırsız, bu kez gözüne sitenin sandalyelerini kestirdi. Sabah saat 04.00 sırlarında duvardan atlayarak siteye giren hırsız, site içerisinde bulunan kamelyanın altında bir süre oturarak gizlendi. Daha sonra ise bahçede bulunan 4 adet sandalyeyi iç içe koyarak kucağında taşıyıp siteden ayrıldı.

Önce kazan sonra sandalye

Daha önce kazanlarının çalınması ile büyük şaşkınlık yaşayan site sakinleri, bu kez sabah kalktıklarında sandalyeleri yerinde göremeyince soluğu güvenlik kamerasında aldı. Sandalyelerin çalındığını gören site yöneticisi Zeynel Tan, yaşananlara tepki gösterdi. Tan, "Bir hafta boyunca insanlar bizimle kazan doğurdu mu diye dalga geçti. Arkadaş, daha sonra kazan doğurmuş mu doğurmamış mı diye kontrole gelmiş. Kazanın yavrusunu bulamayınca bu kez sandalyeleri götürmüş. Yan tarafta güvenlik görevlisi var, orada onu görünce kamelyanın içerisine gizleniyor. 4 sandalyemiz yok. Değerinden değil fakat arkadaş bunu alışkanlık haline getirdi" dedi.

"Bu gidişle havuzu kapatacağım"

Hırsızlık olaylarına önlem alınmasını isteyen Tan, "Bu gidişle havuzu kapatacağım. Bu işler devam edecek gibi görünüyor. Sıra şezlonglara geldi. Kapıyı açamayınca duvardan atlıyor. Emniyet müdürümüzden yardım istiyorum. Hırsızlık olmuyordu ama olmaya başladı " dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, Göksu, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siteye dadanan hırsız, yönetimi canından bezdirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siteye dadanan hırsız, yönetimi canından bezdirdi - Son Dakika
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