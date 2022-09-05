22 yıldır oğlunu bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

22 yıldır oğlunu bekliyor

05.09.2022 10:16

ANTALYA'da, daha önce çalıştığı iş yerinde kalan parasını almak için 'İstanbul'a gidiyorum' diye evden ayrılan oğulları Erdal Cebe'den 22 yıldır haber alamayan Ali Haydar (64) ve Sakine Cebe (60) çifti, çocuklarının bulunmasını istiyor.

ANTALYA'da, daha önce çalıştığı iş yerinde kalan parasını almak için 'İstanbul'a gidiyorum' diye evden ayrılan oğulları Erdal Cebe'den 22 yıldır haber alamayan Ali Haydar (64) ve Sakine Cebe (60) çifti, çocuklarının bulunmasını istiyor. Sakine Cebe, yüreğinde sönmeyen bir ateş olduğunu belirterek, "22 yıldır güneşim batık. İnşallah gelse de güneşim doğsa" dedi.

Antalya'da oturan Erdal Cebe, 2000 yılının Ekim ayında 19 yaşındayken ailesinin izniyle İstanbul'a klima montaj işinde çalışmaya gitti. Erdal Cebe, bir süre çalışıp parasını alamayınca tekrar Antalya'ya döndü. Bu süreçte işsiz kalan Erdal Cebe, babasından telefon faturasını ödemek için para istedi. Olumsuz yanıt alan Erdal Cebe, annesi Sakine Cebe'ye İstanbul'a gideceğini, eski çalıştığı yerde kalan parasını alacağını söyleyerek evden ayrıldı. Ali Haydar ve Sakine Cebe çifti bir süre çocuklarına ulaşamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Tüm arama çalışmalarına rağmen çocuklarına ulaşamayan Cebe çifti, 22 yıldır oğullarını arıyor.

'PARAMI ALMAYA GİDİYORUM' DİYE EVDEN ÇIKMIŞOğlunun 22 yıl önce evden çıktığını ve bir daha dönmediğini söyleyen Ali Haydar Cebe, "Gerekli mercilere, karakola başvurdum, sonuç alamadım" dedi. Oğlunun asker kaçağı gözükmesinden dolayı arandığını belirten Ali Haydar Cebe, "Çocuğumun bulunmasını istiyorum. Sebepleri ne olursa olsun, eğer ortada kayıp bir insan varsa, devletin bunu bulup bana getirmesi lazım. Ölü mü, sağ mı onu da bilmiyorum. Öldüyse ölüsünü bildirsinler" diye konuştu.'ASKERDEN ŞEHİTLER GELİYOR, BEN ONLARA İMRENİYORUM'Kayıp oğlunun yanı sıra 3 kızı olduğunu belirten Ali Haydar Cebe, "Üstüne üstlük benim tek oğlum, tek güvencem. Oğlumun devlet tarafından bulunmasını vatandaş olarak isteme hakkım var. 22 yıldır bunun acısını çekiyorum. Askerliğini yapmamış, askerden şehitler geliyor, ben onlara imreniyorum. Keşke benim oğlum da askere gitseydi de şehit olarak gelseydi. O zaman oğlum şehit oldu diye sevinirdim. Şimdi şehit de değil, ortada da yok. Sanki hiç doğmamış, yaşamamış gibi. Bu da benim ağrıma gidiyor. Ölüsü olsa hiç olmazsa mezarına gider ziyaret ederim, duasını okurum" dedi.'22 YILDIR GÜNEŞİM BATIK'Oğlunun küs gittiğini, 22 yıldır ulaşamadığını anlatan gözü yaşlı Sakine Cebe ise "Küstü gitti, 22 yıldır güneşim batık. İnşallah gelse de güneşim doğsa. Çalıştığı yerden parasını alamadı. Onu almak için evden gitti. Bana zaten 'Anne bir işe yaramıyorum, çalıştığım yerden paramı alamıyorum, ben gideceğim, buraları terk edeceğim' dedi. 'Gidersen ben yaşayamam' dedim ama dinlemedi. Onsuz zaten yaşamıyorum" ifadelerini kullandı.'YÜREĞİMDE 22 YILDIR SÖNMEYEN ACI VAR'

Ortadan kaybolmadan önce oğlunun, küçük kızıyla bir kez telefonda görüştüğünü belirten Sakine Cebe, "Ben bir anneyim. Yaşayan ölü gibiyim, oğlumun dönüp gelmesini istiyorum. Yüreğimde 22 yıldır sönmeyen acı var. Gelirse güneşim doğar, bütün küskünlüklerim biter. Kalp diye bir şey kalmadı. Eğer beni seviyorsa ve duyuyorsa karşıma çıkar. Ömrümü aldı gitti" diye konuştu.


YORUMLAR
500
İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı Tartıştığı komşu esnafı tabancayla öldürdü (2) Tartıştığı komşu esnafı tabancayla öldürdü (2) Cinayetten aranan zanlı İstanbul'da yakalandı Cinayetten aranan zanlı İstanbul'da yakalandı
Kaynak: DHA

İstanbul, Antalya, Oğlum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 22 yıldır oğlunu bekliyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:20 Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu!
15:18 Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
14:35 Kızını taciz eden genci önce tabancasıyla vurdu ardından boğazını kesti: Şu an aileler arasında devam eden bir sıkıntı yok
14:34 İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
14:30 İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı
14:24 Pis Yedili dizisinin Orço'sunu görenler tanıyamadı! İşte yıllar içindeki değişimi
14:22 Mustafa Sarıgül son ankette büyük çıkış yakaladı! İşte partilerin İstanbul'da aldığı oy oranları...
14:07 Skorsky tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramıştı! Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde 1 şehit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 15:38:05. #1.13#
SON DAKİKA: 22 yıldır oğlunu bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement