Antalya'da daire yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da daire yangını - Son Dakika

Antalya'da daire yangını

6 saat önce

Antalya'da bir dairede çıkan yangın paniğe neden oldu.

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Antalya'da bir dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Bina sakinleri dışarı çıkarken, kalabalık grup yangını endişeli gözlerle izledi.


Edinilen bilgiye göre yangın, saat 15.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi Mevlana Caddesi üzerindeki 4 katlı bir binanın son katında çıktı. Dairede klima ünitesinden çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Kendilerini güçlükle dışarı atan İldaş ailesi hemen yangını 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yoğun duman nedeniyle bina sakinleri tedbir amaçlı dışarı çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına merdiven açarak balkondan müdahale etti. Yan balkondaki ve zemindeki meraklı vatandaşlar yangını meraklı gözlerle izledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın söndürülürken, dairede maddi hasar meydana geldi. - ANTALYA

Muratpaşa, İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:07 Kaynak: İHA

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