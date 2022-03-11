Antalya'da dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Antalya'da dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

11.03.2022 22:21
Antalya'da dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Mahallesi 2069 Sokak'ta bulunan bir apartmanın üçüncü katında yangın çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Serik Belediyesi itfaiye ekiplerinin uğraşı sonunda yangın söndürüldü.

Yangına kendi imkanıyla müdahale etmeye çalışan ev sahibi Salih Özen, ellerinden hafif yaralandı.

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Antalya, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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