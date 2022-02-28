Antalya'da daireden yayılan koku yalnız yaşayan adamın öldüğünü ortaya çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da daireden yayılan koku yalnız yaşayan adamın öldüğünü ortaya çıkardı

28.02.2022 20:30
Antalya'da daireden yayılan koku yalnız yaşayan adamın öldüğünü ortaya çıkardı

Antalya'da apartmana yayılan kötü kokunun ardından bir şahsın evinde cansız bedeni bulundu.

Antalya'da apartmana yayılan kötü kokunun ardından bir şahsın evinde cansız bedeni bulundu. Binaya yayılan ağır koku nedeniyle olay yeri inceleme ekipleri, çalışmalarını tulum ve maske ile tamamlayabildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş kat dairesinde meydana geldi. Bina içine ağır bir kokunun yayılması üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bina içinde ve çevresinde yaptıkları incelemede ağır kokunun giriş kat dairesinden geldiğini tespit etti. Çilingir vasıtasıyla girilen dairede 54 yaşındaki Mehmet Göktepe'nin cansız bedeni ile karşılaşıldı. Yaklaşık bir hafta önce öldüğü tahmin edilen Göktepe'nin cesedinden yayılan koku nedeniyle polisler zor anlar yaşadı. Olay yeri inceleme ekipleri daireye maske ve tulumlarıyla girip çalışma yapabildi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mehmet Göktepe'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Şahsın yalnız yaşadığı ve boyacı ustası olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Antalya'da daireden yayılan koku yalnız yaşayan adamın öldüğünü ortaya çıkardı
Antalya'da daireden yayılan koku yalnız yaşayan adamın öldüğünü ortaya çıkardı
Antalya'da daireden yayılan koku yalnız yaşayan adamın öldüğünü ortaya çıkardı
Antalya'da daireden yayılan koku yalnız yaşayan adamın öldüğünü ortaya çıkardı
Antalya'da daireden yayılan koku yalnız yaşayan adamın öldüğünü ortaya çıkardı
Antalya'da daireden yayılan koku yalnız yaşayan adamın öldüğünü ortaya çıkardı
Antalya'da daireden yayılan koku yalnız yaşayan adamın öldüğünü ortaya çıkardı
Antalya'da daireden yayılan koku yalnız yaşayan adamın öldüğünü ortaya çıkardı

YORUMLAR
500
Antalya'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu Antalya'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu Son dakika haber... DAİREDE KORKUTAN YANGIN Son dakika haber... DAİREDE KORKUTAN YANGIN

112 Acil Çağrı, Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da daireden yayılan koku yalnız yaşayan adamın öldüğünü ortaya çıkardı - Son Dakika


Son Dakika
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektriğin KDV'si düşürüldü
20:04 Kabine Toplantısı bitti! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
20:00 Arda Güler ilk 11'de! Fenerbahçe, Kasımpaşa mücadelesi başladı
19:57 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 213 kişi hayatını kaybetti, 64 bin 275 yeni vaka tespit edildi
19:35 Zelenski çağrıda bulunmuştu! Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzaladı
19:14 Yaklaşık 6 saat sürdü! Rusya-Ukrayna müzakeresi bitti
19:01 Putin'den yeni hamle! Yaptırımlar sonrası ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi
18:46 Ünlü futbolcu Franck Ribery, trafik kazası geçirdi! Hastaneye kaldırıldı
18:03 7 kişi hayatını kaybetmişti! Havai fişek fabrikası patlaması davasında karar çıktı
17:59 Benzin ve motorine indirim, oto gaza ise zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 20:43:15. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da daireden yayılan koku yalnız yaşayan adamın öldüğünü ortaya çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement