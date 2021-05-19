Antalya'da dalgıçlar tarafından denizde dev bir Türk bayrağı açıldı, teknelerle kortej oluşturuldu - Son Dakika

Antalya'da dalgıçlar tarafından denizde dev bir Türk bayrağı açıldı, teknelerle kortej oluşturuldu

19.05.2021 15:08
Antalya'da dalgıçlar tarafından denizde dev bir Türk bayrağı açıldı, teknelerle kortej oluşturuldu, System.String[]

Antalya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir grup dalgıç denizde Türk bayrağı açtı.

Antalya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir grup dalgıç denizde Türk bayrağı açtı.

Valilikçe gerçekleştirilen organizasyonda Kaleiçi Yat Limanı'ndan deniz polisi ve sahil güvenlik botları ile çok sayıda tekne, yelkenli, jet-siki ve kayıklar kortej oluşturarak Konyaaltı Falezleri'ne geldi.

Bu sırada falezlere dağcılar tarafından dev Türk bayrakları asıldı. Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğunun üyeleri de deniz yüzeyinde Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulundu.

Etkinliği ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek izleyen çevredekiler de alkışlarla destek verdi.

Vali Ersin Yazıcı da etkinliği tekneden izledi.

Antalya'da dalgıçlar tarafından denizde dev bir Türk bayrağı açıldı, teknelerle kortej oluşturuldu
Antalya'da dalgıçlar tarafından denizde dev bir Türk bayrağı açıldı, teknelerle kortej oluşturuldu
Antalya'da dalgıçlar tarafından denizde dev bir Türk bayrağı açıldı, teknelerle kortej oluşturuldu
Antalya'da dalgıçlar tarafından denizde dev bir Türk bayrağı açıldı, teknelerle kortej oluşturuldu
Antalya'da dalgıçlar tarafından denizde dev bir Türk bayrağı açıldı, teknelerle kortej oluşturuldu

Türk Bayrağı, Antalya, Mayıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da dalgıçlar tarafından denizde dev bir Türk bayrağı açıldı, teknelerle kortej oluşturuldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlülerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları! Pelin Öztekin herkesi duygulandırdı Ünlülerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları! Pelin Öztekin herkesi duygulandırdı Ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılması için 2 bin geçici işçi alınacak Ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılması için 2 bin geçici işçi alınacak Thodex soruşturması kapsamında yakalanan Rana Azap adli kontrolle serbest bırakıldı Thodex soruşturması kapsamında yakalanan Rana Azap adli kontrolle serbest bırakıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu Kurbanlarını varlıklı kişiler arasından seçmişler! Fuhuş yaptıran şantaj çetesi çökertildi Kurbanlarını varlıklı kişiler arasından seçmişler! Fuhuş yaptıran şantaj çetesi çökertildi Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlülere Tolga Karel'den sert tepki: O adamdır Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlülere Tolga Karel'den sert tepki: O adamdır İsrail'i rahatsız eden olay! Çin televizyonu Yahudi karşıtı haber yaptı İsrail'i rahatsız eden olay! Çin televizyonu Yahudi karşıtı haber yaptı Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadından yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadından yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum

Son Dakika Haberleri
15:12 İşte hobilerinizden para kazanmak için size yol gösterecek 5 adım
15:10 Ünlülerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları! Pelin Öztekin herkesi duygulandırdı
14:46 Ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılması için 2 bin geçici işçi alınacak
14:44 Son Dakika! İzmir'de önce 4.1 sonra 4.3 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi
14:32 Thodex soruşturması kapsamında yakalanan Rana Azap adli kontrolle serbest bırakıldı
14:26 Yüzde 85 engelli olan kızı evinin önünden kaçırdı, tecavüz etti
14:02 Aras Bulut İynemli'den büyük gaf! 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı birbirine karıştırdı
13:52 Edremit, SMA hastası 13 aylık Defne bebek için adeta seferber oldu
13:40 Sedat Peker'le fotoğraflarını silen ünlülere Tolga Karel'den sert tepki: O adamdır
13:25 Dışişleri'nden ABD'nin Erdoğan'ı hedef alan sözlerine cevap geldi: Asılsız ithamlar yerine sivil halka saldırıları durdurmaya çabalayın
İşte hobilerinizden para kazanmak için size yol gösterecek 5 adım İşte hobilerinizden para kazanmak için size yol gösterecek 5 adım         
15:13
Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler! Sedat Peker'in özel hayatıyla ilgili bilinmeyenler!         
14:53
Son Dakika! İzmir'de önce 4.1 sonra 4.3 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi Son Dakika! İzmir'de önce 4.1 sonra 4.3 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi         
14:45
Yüzde 85 engelli olan kızı evinin önünden kaçırdı, tecavüz etti Yüzde 85 engelli olan kızı evinin önünden kaçırdı, tecavüz etti         
14:27
Aras Bulut İynemli'den büyük gaf! 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı birbirine karıştırdı Aras Bulut İynemli'den büyük gaf! 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı birbirine karıştırdı         
14:03
Cinnet getiren koca, 4 çocuğunun annesini satırla doğramaya kalktı Cinnet getiren koca, 4 çocuğunun annesini satırla doğramaya kalktı         
13:48
Dışişleri'nden ABD'nin Erdoğan'ı hedef alan sözlerine cevap geldi: Asılsız ithamlar yerine sivil halka saldırıları durdurmaya çabalayın Dışişleri'nden ABD'nin Erdoğan'ı hedef alan sözlerine cevap geldi: Asılsız ithamlar yerine sivil halka saldırıları durdurmaya çabalayın         
13:26
Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı         
13:22
Zamlı maaşlar hesaplandı, işte masadaki senaryolar! Emekliler temmuzu dört gözle bekliyor Zamlı maaşlar hesaplandı, işte masadaki senaryolar! Emekliler temmuzu dört gözle bekliyor         
11:59
Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü         
11:38
"Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu         
10:49
Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın         
10:40
Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı         
10:34
Anket sonuçları açıklandı! Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan Anket sonuçları açıklandı! Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan         
09:30
Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar saniye saniye görüntülendi Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar saniye saniye görüntülendi         
09:25
Ünlü oyuncu Hazal Kaya saçlarını sarıya boyattı, son halini sosyal medyada paylaştı Ünlü oyuncu Hazal Kaya saçlarını sarıya boyattı, son halini sosyal medyada paylaştı         
23:41
Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler         
22:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2021 15:20:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da dalgıçlar tarafından denizde dev bir Türk bayrağı açıldı, teknelerle kortej oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement