Antalya'da dalgıçlar tarafından su altında kitap okuma etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Antalya'da dalgıçlar tarafından su altında kitap okuma etkinliği düzenlendi

20.03.2021 11:45
Antalya'da dalgıçlar tarafından su altında kitap okuma etkinliği düzenlendi, System.String[]

Antalya'da bir grup dalgıç, su altında kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Antalya'da bir grup dalgıç, su altında kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Konyaaltı Sahili'ne gelen 10 kişilik dalgıç grubu, hazırlıklarının ardından denize girdi. Yaklaşık yarım saat su altında kalan dalgıçlar, okuma alışkanlığının geliştirilmesi amacıyla bir süre kitap okudu.

Dalgıçlardan Abdullah Kirazlı, gazetecilere, bu yıl "Sağlıklı yaşam için oku, seç, harekete geç" sloganıyla düzenlenecek bilgi yarışması için başvuruların, 12 Nisan'da sona ereceğini söyledi.

Yarışmada, ilkokul kategorisi için "Nereden geliyor bu sesler?", ortaokul kategorisi için "Bir acayip yolculuk", lise kategorisi için "Sağlık olsun" adlı kitaplardan soru oluşturulacağını belirten Kirazlı, "Bu etkinlikle tüm vatandaşları kitap okumaya teşvik ediyoruz. Sağlıklı yaşam, sağlıklı nesil demek." ifadesini kullandı.

Kirazlı, dereceye girenlere çeşitli ödüller verileceğini kaydetti.

Konyaaltı Sahili, Antalya, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da dalgıçlar tarafından su altında kitap okuma etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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