Son Dakika Haberleri: Antalya'da dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 askerden biri şehit oldu
Son Dakika Güncel Antalya'da dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 askerden biri şehit oldu

Antalya'da dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 askerden biri şehit oldu

2 saat önce

Antalya'da jandarma su altı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 askerden biri şehit oldu.

Antalya'da dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 askerden biri şehit oldu, System.String[]

Antalya'da jandarma su altı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 askerden biri şehit oldu.

Jandarma su altı kurtarma ekibi, Kaş ilçesi Hidayet Koyu mevkisinde eğitim dalışı yaptı.

Dalış esnasında 4 asker rahatsızlandı.

Baygınlık geçiren askerler, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Askerlerden birinin Kaş Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu öğrenildi.

Jandarma, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:38 Kaynak: AA
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