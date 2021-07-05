Damada 5 bin liranın 5'lik banknotlar halinde takılması renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika

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Antalya'da damada, arkadaşlarının 5 bin lirayı 5'lik banknotlar olarak takması gülümsetti.

Serik ilçesinde 24 yaşındaki Halil İbrahim Tanrıkulu ve aynı yaştaki Gizem Tanrıkulu, aşklarını evlilikle taçlandırdı.

Arkadaşları, düğün töreninde damada sürpriz yapmak için aralarında 5 bin lira topladı. Gençler daha sonra topladıkları parayı 5 liralık banknot haline getirdi.

Damadın arkadaşlarının düğünde 5 liraları uç uca ekleyerek Tanrıkulu'nun yakasına takması renkli ve eğlenceli görüntüler oluşturdu.

Halil İbrahim Tanrıkulu, gazetecilere, arkadaşlarının sürprizini görünce çok şaşırdığını, mutlu olduğunu söyledi.

Cebinde sürekli bozuk para bulundurduğunu anlatan Tanrıkulu, "Cebimdeki paralar genelde 5'lik, 10'luk ve 20'liktir. Bu yüzden arkadaşlarım bana '5'lik İbo' derler. En mutlu günümde yaptıkları bu sürprizle düğünüme eğlence kattılar ve unutamayacağımız bir anı kaldı." ifadesini kullandı.