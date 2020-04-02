Antalya'da dansözlü drift partisine polis baskını 51 kişiye ceza -2 - Son Dakika

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Antalya'da dansözlü drift partisine polis baskını 51 kişiye ceza -2
6 saat önce
Antalya'da dansözlü drift partisine polis baskını 51 kişiye ceza -2 (ekiyle)
Antalya'da dansözlü drift partisine polis baskını 51 kişiye ceza -2 (ekiyle)
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 02:52 Kaynak: DHA
Son Dakika Antalya Valisi Münir Karaloğlu: 95 koronavirüs vakası ve 3 can kaybımız var Lise öğrencileri, yarı fiyatına yerli solunum cihazı geliştirdi Antalya'da dansözlü drift partisine polis baskını: 51 kişi sosyal mesafeye göre dizilip ceza kesildi Son Dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı