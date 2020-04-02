Antalya'da dansözlü drift partisine polis baskını: 51 kişiye ceza (3) - Son Dakika

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Antalya'da dansözlü drift partisine polis baskını: 51 kişiye ceza (3)
6 saat önce
PARTİDEN YENİ GÖRÜNTÜLERAntalya'da, trafiğe kapalı alanda alkol alıp, dansöz oynatan, otomobil ile drift yaparak, doğum günü kutlayan 51 kişilik gruptan yeni görüntüler ortaya çıktı.
PARTİDEN YENİ GÖRÜNTÜLER
Antalya'da, trafiğe kapalı alanda alkol alıp, dansöz oynatan, otomobil ile drift yaparak, doğum günü kutlayan 51 kişilik gruptan yeni görüntüler ortaya çıktı. Drift yaptıktan sonra sürücü T.Y.'nin, otomobiliyle kaçmaya çalıştığı ve polisin tabancayla uyarı ateşi açıp, araçtan indirdiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Başka kamera görüntüsünde ise meşale yakan otomobil sürücüsü ve tek teker çekerek, akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsünün yolda gittiği anlar yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:06 Kaynak: DHA
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