Antalya'da dar gelirlilere yapılan sosyal yardım evlere teslim edilecek - Son Dakika

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Antalya'da dar gelirlilere yapılan sosyal yardım evlere teslim edilecek
6 saat önce
Antalya'da, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında dar gelirli vatandaşlara yapılacak nakdi sosyal yardım, evlerine teslim edilecek.
Antalya'da, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında dar gelirli vatandaşlara yapılacak nakdi sosyal yardım, evlerine teslim edilecek.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yardımların evlere teslim edileceğini duyurarak, dar gelirli vatandaşların PTT'ye gidip yoğunluk oluşturmamalarını istedi.
Vatandaşların evde kalmaları gerektiğini vurgulayan Karaloğlu, paylaşımında "İhtiyaç sahibi ailelere 1000 lira nakit sosyal yardımı yarın 11.00'den itibaren ailelerimize evlerinde teslim edeceğiz. PTT'ye gitmeye gerek yok. Kimse evini terk etmesin" ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:08 Kaynak: AA
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