Antalya'da darbedilen 18 yaşındaki gencin beyin ölümü gerçekleşti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da darbedilen 18 yaşındaki gencin beyin ölümü gerçekleşti - Son Dakika

Antalya'da darbedilen 18 yaşındaki gencin beyin ölümü gerçekleşti

7 saat önce

Antalya'da baba oğul tarafından darbedilen ve yoğun bakıma alınan 18 yaşındaki gencin beyin ölümü gerçekleşti.

Antalya'da darbedilen 18 yaşındaki gencin beyin ölümü gerçekleşti, System.String[]

Antalya'da baba oğul tarafından darbedilen ve yoğun bakıma alınan 18 yaşındaki gencin beyin ölümü gerçekleşti.

Vatandaşlar tarafından bulunarak ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Şehmus Özdemir'in, yoğun tedaviye rağmen beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi.

Hastanede Özdemir'den gelecek iyi haberi bekleyen gencin annesi Sultan Kızılay ve arkadaşları, acı haberi alınca gözyaşı döktü.

"Ne olur yalvarıyorum, bana evlat acısı yaşatmayın, duyun sesimi." diyerek feryat eden Kızılay, şunları söyledi:

"Evladım gidiyor. Hala kalbi çarpıyor. Hala benim bir umudum var. Gerekirse benim beynimi çıkarın ona takın. Beyin nakli yapın. Ne istiyorsanız ben hazırım, ne olur Allah rızası için oğluma yardım edin. Tamam sakat olsun ama ölmesin ben ona bebek gibi bakarım. Yavruma, çocuğuma bebek gibi bakarım. Ölmesin benim çocuğum."

Kepez ilçesi varyantında 6 Şubat'ta yaralı bulunan Şehmus Özdemir, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan V.E. ile oğlu K.E. tutuklanmıştı.

"Sosyal medya fenomeni" olduğu belirtilen Özdemir'in, çektiği videoları "Ares" ismiyle sosyal medyadan paylaştığı öğrenilmişti.

Şehmus Özdemir, Kızılay, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti
Tayvan'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm yaşandı Son dakika: Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 4 sivil hayatını kaybetti Bilim adamlarından koronavirüs ile ilgili yeni iddia: Araştırma laboratuvarında çıkmış olabilir

Son Dakika Haberleri
23:41 Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!
21:36 Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı
19:18 Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 23:54:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da darbedilen 18 yaşındaki gencin beyin ölümü gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]