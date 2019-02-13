Antalya'da Darbedilen 3 Kadının Yaralanması

Antalya'da iki arkadaşı ile gece yürüyüş yaptıkları sırada tanımadığı kişi tarafından darbedilen ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kadının taburcu edildiği bildirildi.

Antalya'da iki arkadaşı ile gece yürüyüş yaptıkları sırada tanımadığı kişi tarafından darbedilen ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kadının taburcu edildiği bildirildi.



Alınan bilgiye göre, şirket yemeğine katıldıktan sonra arkadaşları ile yürüyüş için gittikleri Kaleiçi bölgesinde, arkalarından yaklaşan Mert K. (22) tarafından darbedilerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan Burcu Nihan B'nin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi tamamlandı.



Burnunda kırık olduğu tespit edilen Burcu Nihan B, taburcu edildi.



Antalya'da önceki gün Selin Ç. (25), Burcu Nihan B. (36) ve Gökçen T. (39) saat 03.15'te sokakta yürürken arkalarından yaklaşan Mert K'nin saldırısına uğramıştı.



Aldıkları yumruk ve tekme darbeleri ile yaralanan kadınlar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Selin Ç. ve Gökçen T. ayakta tedavi edilmiş, Burcu Nihan B'nin ise yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutulduğu belirtilmişti.



Gözaltına alınan Mert K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Mert K'nin ifadesinde, yürürken tanımadığı birileriyle tartıştığını, bir süre sonra yolda yürüyen 3 kişiyi görünce aynı kişiler zannederek yumruk attığını söylediği öne sürülmüştü.

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