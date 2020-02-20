Antalya'da darbedilerek öldürülen gencin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Antalya'da baba oğul tarafından darbedilen ve hastanede yaşam mücadelesini kaybeden 18 yaşındaki Şehmus Özdemir'in cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, 16 Şubat'ta beyin ölümü gerçekleşen ve dün hayatını kaybeden gencin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından uçakla Diyarbakır'a getirildi.

Özdemir'in cenazesi Büyükşehir Belediyesine ait nakil aracıyla götürüldüğü merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından gözyaşları içinde defnedildi.

Gencin ailesi, yakınları ve arkadaşlarının katıldığı törende, "Ares için adalet istiyoruz" sloganı atıldı. Özdemir'in bazı arkadaşları sinir krizi geçirdi, gözyaşı döktü.

Baba Yaşar Özdemir, yaptığı açıklamada, Antalya Emniyet Müdürü ve tüm emniyet teşkilatına, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, kendilerine destek olan gençlere, acılarını paylaşan ülkedeki tüm insanlara teşekkür ettiğini söyledi.

"Yalan, dolan ve küçümseyici iftiralarla haber kanallarında ve sosyal medyada yorumlar yapıldı, bilgi kirliliği oluşturuldu. Acımızı içimize gömdük. Bundan sonra yalan, yanlış yorumlar yapılmasın. Acımız bize yetiyor. Acımıza acı katmasınlar." diyen Özdemir, hukuki sürecin sürdüğüne işaret etti.

Özdemir, "Adalete güveniyoruz. Ares ölmedi, yaşıyor." diye konuştu.

Anne Sultan Kızılay da büyük acı yaşadıklarını dile getirerek, "Evladımızı öldürdüler. Bunlar katil ve canidir. Kendi istediklerini yaptıramadıkları için çocuğuma bunu yaptılar. İftira attılar. Bu ispat olacak. Rabb'im perdeyi kaldıracak, onlara doğruyu gösterecek. Ares için adalet istiyorum. Zorluklarla evladımı büyüttüm." ifadelerini kullandı.

Olay

Antalya'nın Kepez ilçesi varyantında 4 Şubat'ta yaralı bulunan Şehmus Özdemir, ambulansla kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, genci darbettikleri anlaşılan V.E. ve oğlu K.E. tutuklanmıştı.

"Sosyal medya fenomeni" olduğu belirtilen Özdemir'in, çektiği videoları "Ares" ismiyle sosyal medyadan paylaştığı ifade edilmişti.