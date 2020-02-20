Antalya'da darbedilerek öldürülen gencin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da darbedilerek öldürülen gencin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Antalya'da darbedilerek öldürülen gencin cenazesi toprağa verildi

7 saat önce

Antalya'da baba oğul tarafından darbedilen ve hastanede yaşam mücadelesini kaybeden 18 yaşındaki Şehmus Özdemir'in cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi.

Antalya'da baba oğul tarafından darbedilen ve hastanede yaşam mücadelesini kaybeden 18 yaşındaki Şehmus Özdemir'in cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, 16 Şubat'ta beyin ölümü gerçekleşen ve dün hayatını kaybeden gencin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından uçakla Diyarbakır'a getirildi.

Özdemir'in cenazesi Büyükşehir Belediyesine ait nakil aracıyla götürüldüğü merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından gözyaşları içinde defnedildi.

Gencin ailesi, yakınları ve arkadaşlarının katıldığı törende, "Ares için adalet istiyoruz" sloganı atıldı. Özdemir'in bazı arkadaşları sinir krizi geçirdi, gözyaşı döktü.

Baba Yaşar Özdemir, yaptığı açıklamada, Antalya Emniyet Müdürü ve tüm emniyet teşkilatına, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, kendilerine destek olan gençlere, acılarını paylaşan ülkedeki tüm insanlara teşekkür ettiğini söyledi.

"Yalan, dolan ve küçümseyici iftiralarla haber kanallarında ve sosyal medyada yorumlar yapıldı, bilgi kirliliği oluşturuldu. Acımızı içimize gömdük. Bundan sonra yalan, yanlış yorumlar yapılmasın. Acımız bize yetiyor. Acımıza acı katmasınlar." diyen Özdemir, hukuki sürecin sürdüğüne işaret etti.

Özdemir, "Adalete güveniyoruz. Ares ölmedi, yaşıyor." diye konuştu.

Anne Sultan Kızılay da büyük acı yaşadıklarını dile getirerek, "Evladımızı öldürdüler. Bunlar katil ve canidir. Kendi istediklerini yaptıramadıkları için çocuğuma bunu yaptılar. İftira attılar. Bu ispat olacak. Rabb'im perdeyi kaldıracak, onlara doğruyu gösterecek. Ares için adalet istiyorum. Zorluklarla evladımı büyüttüm." ifadelerini kullandı.

Olay

Antalya'nın Kepez ilçesi varyantında 4 Şubat'ta yaralı bulunan Şehmus Özdemir, ambulansla kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, genci darbettikleri anlaşılan V.E. ve oğlu K.E. tutuklanmıştı.

"Sosyal medya fenomeni" olduğu belirtilen Özdemir'in, çektiği videoları "Ares" ismiyle sosyal medyadan paylaştığı ifade edilmişti.

Antalya'da darbedilerek öldürülen gencin cenazesi toprağa verildi

Diyarbakır, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Leyla'nın ölümüyle ilgili davada gizli tanığın ifadesi ortaya çıktı
18 yıldır kayıp olan adamı, arazi kavgası ettiği annesi ve kardeşlerinin öldürmüş Kına gecesinde öldürülen damadın davasında kan donduran ifadeler Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerine yayılmasını sağlayan proteinin yapısı çözüldü

Son Dakika Haberleri
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 22:18:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da darbedilerek öldürülen gencin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]