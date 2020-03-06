Antalya'da davis cup heyecanı başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da davis cup heyecanı başladı - Son Dakika

Antalya'da davis cup heyecanı başladı

6 saat önce

Antalya'da Davis Cup heyecanı başladıNamık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - Antalya'nın Serik ilçesinin ev sahipliği yaptığı Davis Cup Avrupa- Afrika Bölgesi 1'inci Küme play-off müsabakalarında ilk gün mücadeleleri yapıldı.

Antalya'da Davis Cup heyecanı başladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - Antalya'nın Serik ilçesinin ev sahipliği yaptığı Davis Cup Avrupa- Afrika Bölgesi 1'inci Küme play-off müsabakalarında ilk gün mücadeleleri yapıldı.

Serik ilçesi Club Megasaray Tenis Akademisi kortlarında düzenlenen turnuvanın açılışına, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Serik İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, Serik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen, Club Megasaray Tenis Akademisi'nin sahibi Kemal Şahin ile sporseverler katıldı.

Günün ilk maçında A Milli Erkek Tenis Takımı sporcusu Cem İlkel, İsrailli rakibi Daniel Cukierman'a 7-6 ve 6-2'lik skorlarla 2-0 yenildi. İkinci maçta ise milli takımdan Altuğ Çelikbilek, İsrailli sporcu Ben Patael'i 7-5, 1-6 ve 6-4'lük skorlarla 2-1 geçti.

Davis Cup müsabakaları yarın çiftlerde Yankı Erel- Sarp Arabigün ve Daniel Cukierman-Jonathan Erlich, teklerde ise Cem İlkel-Ben Patael ve Altuğ Çelikbilek-Daniel Cukierman karşılaşmaları ile sona erecek.

Toplam 5 maç sonunda rakibine üstünlük sağlayacak takım, Dünya Grubu 1'e yükselecek.

Antalya'da davis cup heyecanı başladı

Antalya, Avrupa, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da koronavirüs vakası var mı?" sorusuna yanıt verdi
Malta eriğinde ilk hasat yapıldı, kilogramı 50 TL'den tezgahlarda yerini aldı Avrupa'da koronavirüs hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor Yunanistan polisi, sınırdan geçmek isteyen hamile göçmeni vurdu

Son Dakika Haberleri
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 02:11:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da davis cup heyecanı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]