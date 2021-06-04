Antalya'da "Dededen Toruna" karma sergisi açıldı - Son Dakika

Antalya'da yaşayan ressam Tuncer Ertuğrul, eşi ve 5 yaşındaki torununun eserlerinin yer aldığı "Dededen Toruna" karma sergisi açıldı.

DokumaPark Modern Sanatlar Galerisi'nde açılan sergide, Tuncer Ertuğrul, eşi Meliha Ertuğrul ve torunu Can Ertuğrul'a ait 58 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, açılış töreninde yaptığı konuşmada, sanatın insanları birleştirici bir gücü olduğunu söyledi.

Sergiyle birbirini seven insanların bir araya geldiğini belirten Tütüncü, "Bu ülkenin insanları sanatın, kitapların ve bilginin ekseninde bir araya gelirlerse inanıyorum ki modern bir toplum inşa etmiş olacaklar ve o modern toplumda hepimize huzur olarak geri dönecek." dedi.

Küçük ressam Can'ın renkli eserlerinin ilgi çektiği sergide Tuncer Ertuğrul da ressam eşi Meliha Ertuğrul ve torunuyla sergi açmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Torununun da kendisi gibi sanatla ilgilenmesinin ve küçük yaşta bir sergi açmasının sanata atılan ilk adımlar olduğunu belirten Ertuğrul, "Çevremizdeki çocuklara resim dersleri veriyorum ve sanatı aşılamaya çalışıyorum. Sergimizde çocuklarımızla ilgilenmemiz gerektiği mesajını vermek istedik. Torunlarımıza, çocuklarımıza resmin, sanatın önemini anlatmak istedik. Gençlerimizin güzel sanatlara tutkulu olmasını isteriz." diye konuştu.

Sanatseverler, sergiyi 4 Temmuz'a kadar ziyaret edebilecek.