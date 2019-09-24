Son Dakika Haberleri: Antalya'da defineciler suçüstü yakalandı
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Antalya'da defineciler suçüstü yakalandı

1 saat önce

Kepez ilçesinde birinci derece doğal sit alanında define aradığı öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da defineciler suçüstü yakalandı, System.String[]

Kepez ilçesinde birinci derece doğal sit alanında define aradığı öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı, Kızıllı Mahallesi Kaşıkçı Evrenes ve İncek mevkisinde birinci derece doğal sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarmanın iki bölgeye düzenlediği operasyonda, kaçak kazı yaptığı öne sürülen 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kazıda kullanılan bir jeneratör, bir hilti, kablo ve çeşitli delici aletler ele geçirildi.

Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:46 Kaynak: AA
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