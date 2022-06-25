Antalya'da dehşet anları kamerada: Dev sundurma kapağı turistlere böyle çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da dehşet anları kamerada: Dev sundurma kapağı turistlere böyle çarptı

25.06.2022 17:56

Antalya'da dehşet anları kamerada: Dev sundurma kapağı turistlere böyle çarptı 1'i kadın 2 Alman turistin yaralandığı anlar kameralara yansıdı Antalya'nın Kemer ilçesinde şiddetli yağış ve fırtınayla birlikte oluşan kısalı süreli hortumda yerinden çıkan bir otelin al girişinin metal...

Antalya'da dehşet anları kamerada: Dev sundurma kapağı turistlere böyle çarptı

1'i kadın 2 Alman turistin yaralandığı anlar kameralara yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde şiddetli yağış ve fırtınayla birlikte oluşan kısalı süreli hortumda yerinden çıkan bir otelin al girişinin metal sundurması yoldan geçen iki turiste çarptı. Biri kadın iki turist yararlanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya merkez ve ilçelerinde dün öğleden sonra aniden başlayan yağış ve fırtına etkili oldu. Kısa süreli hava olayında bir çok kaza, ağaç devrilmesi ve küçük su baskınları yaşandı. Kemer ilçe girişinde bir otelin mal girişinin metal sundurma kapağı oluşan kısa süreli hortumda yerinden çıktı ve uzun süre refüjde takılı şekilde kaldı. Fırtınanın şiddetini arttırmasıyla savrulmaya başlayan kapak o sırada el ele tutuşarak karşıdan karşıya geçen turist çifte çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayakları yerden kesilen turistlerin yardımına tente altında gizlenen vatandaşlar yetişti. Dev kapak yerden kaldırılırken, yaralı biri kadın Almanya uyruklu iki turist ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

YORUMLAR
500
Antalya'da çıkan fırtınayla birlikte hortum oluştu! Metal sundurması yoldan geçen iki turiste çarptı Antalya'da çıkan fırtınayla birlikte hortum oluştu! Metal sundurması yoldan geçen iki turiste çarptı Kemer'de 46 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi Kemer'de 46 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
Kaynak: İHA

Antalya, Kemer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da dehşet anları kamerada: Dev sundurma kapağı turistlere böyle çarptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:50 "İstanbul'da ekmek 5 lira oldu" konusuna değinen Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Uygulama pazartesi günü son bulacak
17:46 Balkondan düşen 1 yaşındaki mucizevi kurtuluşu! Anbean kaydedildi
17:44 Fenerbahçe Danilo Pereira'yı renklerine katmak istiyor! Teknik direktör Jorge Jesus devrede
17:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi hakkında hususla ele alındı
17:01 Futsal U19 Milli Takımımız hayat kurtardı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
16:27 Astsubay, 24 yaşındaki sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti
16:24 Demet Akalın, Nagihan'ın Survivor yarışmasından elenmesine sitem etti: Yazık günah
16:21 En çok izlenen dizilerin senaristliğini yapan Gamze Özer yaşamını yitirdi
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam açıklaması sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yanıt verdi: Çalışmaya başladık
16:06 UEFA Başkanı, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye'nin güçlü bir aday olduğunu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 18:01:24. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da dehşet anları kamerada: Dev sundurma kapağı turistlere böyle çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement