Antalya'da dehşet; Eski eşi ve kızını öldürüp, intihar etti- Yeniden - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da dehşet; Eski eşi ve kızını öldürüp, intihar etti- Yeniden - Son Dakika

Antalya'da dehşet; Eski eşi ve kızını öldürüp, intihar etti- Yeniden

6 saat önce

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde Birol Köse (40), uzaklaştırma kararına rağmen evine gittiği eski eşi Esma Polat (35) ve kızı Ekin Köse'yi (12) tabancayla vurduktan sonra, aynı silahı göğsüne dayayıp, ateşledi.

Antalya'da dehşet; Eski eşi ve kızını öldürüp, intihar etti- Yeniden, System.String[]

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde Birol Köse (40), uzaklaştırma kararına rağmen evine gittiği eski eşi Esma Polat (35) ve kızı Ekin Köse'yi (12) tabancayla vurduktan sonra, aynı silahı göğsüne dayayıp, ateşledi. Esma Polat olay yerinde, baba- kız ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay, sabah 10.00 sıralarında, Kepez'e bağlı Barış Mahallesi 2917 Sokak'ta meydana geldi. İşsiz olan Birol Köse, 7 Nisan'a kadar olan uzaklaştırma kararına rağmen eski eşi Esma Polat'ın evine gitti. Birol Köse ile Esma Polat arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Birol Köse, yanında getirdiği tabancayla eski eşi Esma Polat'ı vurdu.

'BABAM ANNEMİ ÖLDÜRÜYOR'

Olay sırasında salonda bulunan kızı Ekin'in, "Babam annemi öldürüyor" çığlıkları üzerine Birol Köse, kızına da ateş ettikten sonra aynı silahı göğsüne dayayıp, ateşledi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve, sağlık ve polis ekipleri geldi. İçeri giren ekipler, Esma Polat'ın cansız bedeniyle karşılaşırken, ağır yaralı olduğunu belirlediği baba- kızı ambulanslarla özel hastaneye kaldırdı. Birol Köse ile kızı Ekin Köse, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayet anında evde bulunan çiftin diğer çocukları Umut Batı Köse, Çocuk Şube ekipleri tarafından korumaya alındı.


Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yasak aşkını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Tuvalette silah zoruyla cinsel ilişkiye girdi
İngiltere'de iki kişide koronavirüs tespit edildi Vuhan'da sokak ortasında ölen bir adam bulundu Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 17:59:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da dehşet; Eski eşi ve kızını öldürüp, intihar etti- Yeniden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]