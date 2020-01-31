Antalya'da dehşet; Eski eşi ve kızını öldürüp, intihar etti (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da dehşet; Eski eşi ve kızını öldürüp, intihar etti (2) - Son Dakika

Antalya'da dehşet; Eski eşi ve kızını öldürüp, intihar etti (2)

6 saat önce

'SÜREKLİ KAVGA SESLERİ GELİYORDU'Antalya'da sabah saatlerindeki dehşetin ardından Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısı'nın evde yaptıkları inceleme tamamlandı.

Antalya'da dehşet; Eski eşi ve kızını öldürüp, intihar etti (2), System.String[]

'SÜREKLİ KAVGA SESLERİ GELİYORDU'

Antalya'da sabah saatlerindeki dehşetin ardından Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısı'nın evde yaptıkları inceleme tamamlandı. Evde bulanan anne Esma Polat'ın ve iki ayrı hastanedeki Birol Köse ile kızı Ekin Köse'nin cenazeleri Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Komşuların bilgisine başvuran polis, Birol Köse'nin birleşmek için eski eşine sürekli baskı yaptığını, en son denemek için iki ay birlikte yaşadıklarını, yine kavgalar çıkması yüzünden ayrı yaşamaya devam ettiklerini ortaya çıkardı.

Olay sırasında tüm yaşananları duyduğunu ve şoku üzerinden atamadığını belirten komşusu Mehmet Özçelik, "Balkona çıktım kız panik içerisinde bağırıyordu. Polisi arayın babam annemi öldürüyor' diyordu. Hemen polisi arayıp, bildirdim" dedi. Çiftin apartmana yaklaşık 7 ay önce taşındığını ifade eden Özçelik, sürekli kavga sesleri geldiğini söyledi.

Çorum'da bir süre çeşitli işlerde çalıştıktan sonra issiz kalan ve boşanmalarının ardından Antalya'ya yerleşen eşinin peşinden gelen Birol Köse'nin sosyal paylaşım sitesinde, 'Geciktirilmiş her karar, ertelenmiş bir umuttur. Oysa hayat umutları ertelemeyecek kısadır' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.


Cumhuriyet Savcısı, Antalya, Sabah, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:51 Kaynak: DHA
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