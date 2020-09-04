Antalya'da dehşet...Ortağını sokak ortasında 3 bıçak darbesiyle öldürdü - Son Dakika

Antalya'da dehşet...Ortağını sokak ortasında 3 bıçak darbesiyle öldürdü

İki ortağın bıçaklı kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'da iki ortağın bıçaklı kavgasında, ortaklardan birisi hayatını kaybetti diğeri ise yaralandı.

Polisi alarma geçiren olay, akşam 20.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Sütçüler Mahallesi 6495 sokak ile 6499 sokağın birleştiği alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin ortaklarından Halil Kuşve M.A.(40), ortak arkadaşları F.B.bir evde bir araya geldi. Burada eğlenen iki ortağın arasında iddiaya göre bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışma sokağa taştı ve iki arkadaş arasında bıçaklı kavgaya dönüştü. Halil Kuş boynundan ve göğsünden 3 bıçak darbesi alıp kanlar içerisinde yere yığılırken, M.A. da karnından yaralandı. Karnını tutarak olay yerinden ayrılan M.A., suç aletini de yakınlardaki çalılık alana fırlattı.

İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Halil Kuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yakın bölgede yakaladığı yaralı M.A. ise tedavi için ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, çalılık alanda M.A.'nın kullandığı bıçağı buldu. Polis F.B.'yi ifadesi için polis merkezine götürdü.

Halil Kuş'un cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma soruyor.