Antalya'da dekoratif mum yapımı kursu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da dekoratif mum yapımı kursu - Son Dakika

Antalya'da dekoratif mum yapımı kursu

10 dakika önce

Antalya'da yükümlülerin meslek kazanması için "Dekoratif Mum Yapımı Kursu" düzenlendi.

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Antalya'da yükümlülerin meslek kazanması için "Dekoratif Mum Yapımı Kursu" düzenlendi.

Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerin hem meslek edinmesi hem de para kazanabilmesine yönelik kurslar organize ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen dekoratif mum yapımı kursuna, yükümlüler ilgi gösterdi. Dökme mumdan süs ve hediyelik eşya yapımını öğrenen yükümlüler, boş zamanlarını değerlendirerek beceri kazanabiliyor.

Kursu başarıyla tamamlayan yükümlüler, ürettikleri ürünlerden elde edecekleri ekonomik gelirle ailelerine de katkı sunuyor.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:00 Kaynak: AA
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