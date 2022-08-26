Yakıt yüklü gemideki yangın, gemi personeli tarafından söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Yakıt yüklü gemideki yangın, gemi personeli tarafından söndürüldü

26.08.2022 12:44
Yakıt yüklü gemideki yangın, gemi personeli tarafından söndürüldü

Antalya'da demirli yakıt gemisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Antalya'da demirli yakıt gemisinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Gemi personeli tarafından kısa sürede söndürülen yangın paniğe sebep oldu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Büyük Çaltıcak ile Küçük Çaltıcak mesire alanlarının karşısında gemilerin demirli bulunduğu alanda meydana geldi. Bölgede demirli bulunan yakıt yüklü TC bayraklı yakıt gemisinin baca bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Alevlerin ve dumanların yükseldiği yangına, gemi personeli kısa sürede müdahale etti. Yangın ekiplerin başarılı çalışması sonucu diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla bölgeye Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenildi. Gemide yaşanabilecek acil bir duruma karşı, deniz polisi dışarıdan müdahale edebilecek şekilde tertibatı bulunan botla bölgede güvenlik önlemini sürdürüyor. Öte yandan, gemiden çıkan yoğun duman ve alevler sahilde denize giren vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Düden Çayı'nda kötü koku yine ortaya çıktı Düden Çayı'nda kötü koku yine ortaya çıktı Korkuteli'nde aşure günü etkinliği Korkuteli'nde aşure günü etkinliği
Kaynak: İHA

Konyaaltı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yakıt yüklü gemideki yangın, gemi personeli tarafından söndürüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:13 Fenerbahçe formalı taraftar, Türk bayrağı yakan Belçikalıyı çekpasla saldırdı
12:00 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel: Türkiye'nin Suriye'yle ilişkilerini normalleştirmesine karşıyız
11:40 Sosyal medyadan tanıştıkları kişilerin cinsel içerikli görüntülerini elde ederek şantajda bulunan şahıslar yakalandı
11:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde seslendi: Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan kimsenin gözünün yaşına bakmayız
11:21 AK Partili ilçe başkanı Mehmet Nuri Yıldız müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti
11:21 Silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş amigosu katili ile aynı masada oturmuş
11:20 Güne düşüşle başlayan gram altın 1.025 liradan satılıyor
11:15 Instagram hesabı hacklenen şarkıcı İrem Derici ateş püskürdü: Fitil fitil getireceğim burnundan
11:11 İDO, Zafer Bayramı kapsamında İstanbul Boğazı'nda tur düzenleyecek
10:48 Yeni günde de yükselişi sürdüren dolar 18,18 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 12:44:28. #1.11#
SON DAKİKA: Yakıt yüklü gemideki yangın, gemi personeli tarafından söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement