Antalya'da denetim uygulamasında 2 bin 950 şahıs incelendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da denetim uygulamasında 2 bin 950 şahıs incelendi - Son Dakika

Antalya'da denetim uygulamasında 2 bin 950 şahıs incelendi

15 dakika önce

Türkiye'de eş zamanlı yapılan denetim uygulaması kapsamında Antalya'da 2 bin 950 şahıs hakkında inceleme yapıldı.

Antalya'da denetim uygulamasında 2 bin 950 şahıs incelendi, System.String[]

Türkiye'de eş zamanlı yapılan denetim uygulaması kapsamında Antalya'da 2 bin 950 şahıs hakkında inceleme yapıldı. 13 aranan şahıs yakalandı, 7 işletmeye işlem yapıldı. Toplam 6 bin 141 TL ceza uygulandı.


İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik - Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi ve Tek Dal Sigara Satış Uygulaması" kapsamında mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, okullar çevresinde bulunan umuma açık yerler, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla okul çevrelerinde, okul servis araçları ve personeline yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetim uygulaması yapıldı.


6 bin 141 TL ceza


Antalya genelinde 935 personelin katılımı ile yapılan uygulamada 322 okul çevresi, 12 metruk bina, 527 umuma açık yer kontrol edildi. 105 servis aracı denetlendi, 2 bin 950 şahıs hakkında inceleme yapıldı. 13 aranan şahıs yakalandı, 7 işletmeye işlem yapıldı. Toplam 6 bin 141 TL ceza uygulandı. - ANTALYA

Türkiye, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Türkiye nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi oldu
TÜİK verilerine göre 2019 yılında nüfusu en az olan 3 ilimiz; Tunceli, Bayburt ve Ardahan oldu Otobüstün indikten sonra şoku yaşadı, kabusu sevince dönüştü Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi'nden Türk halkı ve liderlerine teşekkür

Son Dakika Haberleri
14:12 Düğün yapan fenomen Hanife Gürdal'ın fotoğrafları Instagram'ı salladı
13:41 Pınar Altuğ'dan flaş taciz açıklaması!
13:41 Murat Cemcir imaj tazeledi!
12:57 Eltilerin Savaşı rekorla başladı
12:02 Bircan Bali'den Survivor bombası: Oyuncu Tuğba Melis Türk de kadroda olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 14:38:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da denetim uygulamasında 2 bin 950 şahıs incelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]