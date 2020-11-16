Antalya'da denetimlere rağmen sosyal mesafe yok - Son Dakika

Ülke genelinde pandeminin önüne geçilebilmesi için önlemler alınmaya devam ederken, turizm kenti Antalya'nın en işlek caddelerinde vatandaş yoğunluğu dikkat çekti. Maskelerini takan vatandaşlardan bazılarının sosyal mesafe kuralına aldırış etmediği görüldü.

İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından sıkça önlemler alınmaya devam ederken, bununla beraber yasaklar da getirildi.

Kentin en işlek caddelerinden olan Kapalı Yol olarak da bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde yoğun olarak bulunan vatandaşların sigara yasağına uyduğu görüldü. Vatandaşların çoğunluğunun maskelerini taktıkları, fakat sosyal mesafe kuralına aldırış etmeden alışveriş yaptıkları, sohbet ettikleri ve bir arada durdukları gözlemlendi. Bazı vatandaşların ise sosyal mesafelerini gözeterek, banklarda oturdukları görüldü.

Denetimlere rağmen işin önüne geçilemediğini söyleyen Ahmet Buket, emniyet ve zabıta görevlilerin yoğunluk nedeniyle vatandaşları kontrol etmekte güçlük çektiğini söyledi

"Yanımıza oturmak istedi, izin vermedik"

Hakan Durmuş ise "Bana göre konulan yasaklar ve denetimler yetersiz. Sosyal mesafe yok. Toplu taşımalar hınç hınca dolu. Vatandaşa da bir şey diyemiyorsun herkes işine gücüne gidiyor" dedi.

Sosyal mesafenin de gözetilmediğine dikkat çeken Durmuş, "Haberleri açtığınızda zaten her şeyi görüyorsunuz. Dilde yasak var ama genel olarak her şey serbest. Sosyal mesafe sıfır. Herkes, 'bana bir şey olmaz' diyor. Az önce vatandaşın biri geldi ve yanımıza oturmak istedi ama biz sosyal mesafeyi korumak için izin vermedik. Elinde de sigara vardı" şeklinde konuştu. - ANTALYA