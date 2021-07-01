Antalya'da deniz dibi temizliği yapıldı - Son Dakika

Antalya'da, mavi bayraklı Erenkuş Falez Plajı'nda 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı dolayısıyla deniz dibi temizliği yapıldı.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deniz dibi temizliği için günün erken saatlerinde dalgıçlar, Erenkuş Falez Plajı'nın bulunduğu koya geldi.

Deniz polisinin de eşlik ettiği dalgıçlar, karada tüplerinin basınçlarını ölçtü, hortumları kontrol etti ve hazırlıklarını tamamlayarak kendilerini Akdeniz'in sularına bıraktı.

Yaklaşık bir saat süren dalış sonunda, dalgıçlar deniz dibinden şişe, ahşap kapı ve ambalaj atıkları çıkardı.