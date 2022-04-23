Antalya'da deniz kaplumbağalarının yuvalama öncesi sahilde temizlik yapıldı - Son Dakika
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Antalya'da deniz kaplumbağalarının yuvalama öncesi sahilde temizlik yapıldı

23.04.2022 16:40
Antalya'da deniz kaplumbağalarının yuvalama öncesi sahilde temizlik yapıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların üreme alanlarından Mendirek Sahili'nde temizlik yapıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların üreme alanlarından Mendirek Sahili'nde temizlik yapıldı.

Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Yaşatma ve Koruma Derneği (DEKAFOK), Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Side Atlı Jandarma Timi iş birliğinde, sahildeki DEKAFOK Bilgi Gözlem Merkezi'nde etkinlik düzenledi.

Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Emin Abdan ve DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, etkinliğe katılan genç gönüllülere ve lise öğrencilerine çevre bilinci ve caretta carettalarla ilgili bilgi verdi.

Ardından katılımcılar, Mendirek Sahili'nde temizlik yaptı.

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bilgi Gözlem Merkezi'nde yılın 12 ayı öğrencilere çevre bilinci ve deniz kaplumbağalarıyla ilgili bilgi verdiklerini, etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve atlı jandarma timiyle çevre ve doğa bilincinde farkındalık oluşturmak için sahilde temizlik yaptıklarını vurgulayan Akyol, şunları kaydetti:

"Carettalarımız gelmeden önce bu tür etkinlikler büyük önem taşıyor. 2020 yaz sezonunda 930 yuvalama sahası veren sahillerimiz, 2021'de 2 bin 150 yuvalama sahasına ulaştı. Bu önemli bir artış. Bu artışın en önemli sebebi sahillerimizin iyi koruması. Bu zamana kadar yoklar mıydı, aslında hep varlardı ama sahillerimizi korudukça yuvaları daha da arttı. Bu sene daha da artacağını düşünüyoruz."

Manavgat Gençlik Merkezinde üniversite öğrencisi Alim Can Toyoğlu da güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, bundan sonra çevre etkinliklerine katılmayı planladığını söyledi.

Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencisi Oğuzhan Tabak ise caretta carettalarla ilgili bilgi sahibi olduklarını ifade etti.

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Seher Akyol, Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da deniz kaplumbağalarının yuvalama öncesi sahilde temizlik yapıldı - Son Dakika


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