Deniz kenarı kayalık alanda şüpheli ölüm - Son Dakika
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Deniz kenarı kayalık alanda şüpheli ölüm

09.05.2022 16:20

- Deniz kenarı kayalık alanda şüpheli ölüm Sahildeki kayalıklar üzerinde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu Yabancı uyruklu olduğu düşünülen cesedin baş bölgesinde darbe izleri tespit edildi Antalya'da deniz kıyısındaki kayalıkların üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu.

- Deniz kenarı kayalık alanda şüpheli ölüm

Sahildeki kayalıklar üzerinde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Yabancı uyruklu olduğu düşünülen cesedin baş bölgesinde darbe izleri tespit edildi

ANTALYA - Antalya'da deniz kıyısındaki kayalıkların üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu. Üzerinde elbiseleri bulunan cesedin ilk belirlemelere göre yabancı uyruklu olabileceği ihtimali üzerinde durulurken baş kısmında darbe olduğu tespit edildi.

Muratpaşa ilçesi Lara Örnekköy plajındaki kayalık alanın üzerinde hareketsiz bir kişinin olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgye güvenlik şeridi çeken polis ekipleri ise, cesedin bulunduğu kayalık alanda inceleme başlattı. Üzerinde elbiseleri bulunan ve üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, yabancı uyruklu olduğu belirtilirken, kafa bölgesinde ise darbeye bağlı izler olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, hayatını kaybeden şahsın, kayalık alandan düşme ya da boğulmaya bağlı ölme ihtimal üzerinde duruyor.

Olay erindeki incelemenin ardından ceset, kimlik ve ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Deniz kenarı kayalık alanda şüpheli ölüm
Deniz kenarı kayalık alanda şüpheli ölüm
Deniz kenarı kayalık alanda şüpheli ölüm
Deniz kenarı kayalık alanda şüpheli ölüm
Deniz kenarı kayalık alanda şüpheli ölüm
Deniz kenarı kayalık alanda şüpheli ölüm
Deniz kenarı kayalık alanda şüpheli ölüm
Deniz kenarı kayalık alanda şüpheli ölüm
Deniz kenarı kayalık alanda şüpheli ölüm
Deniz kenarı kayalık alanda şüpheli ölüm
Deniz kenarı kayalık alanda şüpheli ölüm

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Deniz kenarı kayalık alanda şüpheli ölüm - Son Dakika


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