Antalya Konyaaltı Sahili 'nde kumsal alana çıkan caretta caretta için sahilin bir bölümü polis ve özel güvenlik ekiplerince boşaltıldı.

Kaynak: AA

Konyaaltı Sahili, Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da deniz kıyısına çıkan caretta caretta için sahil boşaltıldı - Son Dakika

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