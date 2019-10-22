Antalya'da deniz otobüslerinin seferi sonlandırıldı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Yat Limanı ile Kemer arasında sefer yapan deniz otobüslerinin faaliyetini sonlandırdı.

Büyükşehir Belediyesi eski başkanı AK Partili Menderes Türel'in ilk döneminde satın alınan 3 deniz otobüsünün Antalya- Kemer arasındaki seferleri, CHP'li Mustafa Akaydın döneminde deniz ulaşımına uygun olmadığı gerekçesiyle durduruldu. 5 yıl Yat Limanı'nda bekleyen deniz otobüsleri, Türel'in 2014 yılında yeniden belediye başkanı seçilmesiyle sefere başladı. 5 yıldır Kemer ile Antalya arasında yolcu taşıyan deniz otobüsleri, CHP'li Muhittin Böcek döneminde yeniden askıya alındı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş bünyesinde hizmet veren deniz otobüslerinin seferleri, 18 Ekim itibarıyla sonlandırıldı.

5 YILDA 6 MİLYON ZARAR

Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Filiz , bünyesindeki deniz otobüslerinin geçen 5 yıllık mali tablolarını incelediklerinde sürekli zarar eden bir işletme gördüklerini söyledi. Bu yıl da deniz otobüslerinin zarar etmeye devam ettiğini belirten Filiz, "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bize verdiği bir raporda bu faaliyetin kar etme ihtimalinin olmadığı belirtiliyor. Bu ticari faaliyetin sürdürülebilirliğinin olmadığı gerekçesiyle işletmeyi sonlandırdık. Son 5 yılda 6 milyonluk zarar konusu" diye konuştu.

DENİZ OTOBÜSLERİ NE OLACAK

Teknelerin yapısının deniz taşımacılığına elverişli olmadığını dile getiren Filiz, "Daha çok göl ve nehir sularında işletilmesine uygun bir yapısı var. Küçücük bir fırtınada sefer iptal ediyoruz. Arzu edenlere bu araçlarımızı kiralayacağız. Şirketin mali durumu iyileşirse de kamu hizmeti olarak sürdürebiliriz" dedi.