Son Dakika Haberleri: Antalya'da deniz otobüslerinin seferi sonlandırıldı
Son Dakika Güncel Antalya'da deniz otobüslerinin seferi sonlandırıldı

Antalya'da deniz otobüslerinin seferi sonlandırıldı

1 saat önce

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Yat Limanı ile Kemer arasında sefer yapan deniz otobüslerinin faaliyetini sonlandırdı.

Antalya'da deniz otobüslerinin seferi sonlandırıldı, System.String[]

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Yat Limanı ile Kemer arasında sefer yapan deniz otobüslerinin faaliyetini sonlandırdı.

Büyükşehir Belediyesi eski başkanı AK Partili Menderes Türel'in ilk döneminde satın alınan 3 deniz otobüsünün Antalya- Kemer arasındaki seferleri, CHP'li Mustafa Akaydın döneminde deniz ulaşımına uygun olmadığı gerekçesiyle durduruldu. 5 yıl Yat Limanı'nda bekleyen deniz otobüsleri, Türel'in 2014 yılında yeniden belediye başkanı seçilmesiyle sefere başladı. 5 yıldır Kemer ile Antalya arasında yolcu taşıyan deniz otobüsleri, CHP'li Muhittin Böcek döneminde yeniden askıya alındı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş bünyesinde hizmet veren deniz otobüslerinin seferleri, 18 Ekim itibarıyla sonlandırıldı.

5 YILDA 6 MİLYON ZARAR

Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Filiz, bünyesindeki deniz otobüslerinin geçen 5 yıllık mali tablolarını incelediklerinde sürekli zarar eden bir işletme gördüklerini söyledi. Bu yıl da deniz otobüslerinin zarar etmeye devam ettiğini belirten Filiz, "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bize verdiği bir raporda bu faaliyetin kar etme ihtimalinin olmadığı belirtiliyor. Bu ticari faaliyetin sürdürülebilirliğinin olmadığı gerekçesiyle işletmeyi sonlandırdık. Son 5 yılda 6 milyonluk zarar konusu" diye konuştu.

DENİZ OTOBÜSLERİ NE OLACAK

Teknelerin yapısının deniz taşımacılığına elverişli olmadığını dile getiren Filiz, "Daha çok göl ve nehir sularında işletilmesine uygun bir yapısı var. Küçücük bir fırtınada sefer iptal ediyoruz. Arzu edenlere bu araçlarımızı kiralayacağız. Şirketin mali durumu iyileşirse de kamu hizmeti olarak sürdürebiliriz" dedi.


Cumhuriyet Halk Partisi, Antalya, Kemer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski AK Parti Milletvekili Miroğlu ile CHP'li Atıcı canlı yayında birbirine girdi: Esed'in ordusunda bir subay olursun
CHP'de Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren Mardin İl Başkanı görevden alındı Kan kanserine yakalanan Fenerbahçe TV'nin sunucusu Dilay Kemer Instagram hesabından duyurdu: Dua şov başlasın! Milli Piyango'nun 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 70 milyon lira kazanan kişi parasını hala almadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 15:13:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da deniz otobüslerinin seferi sonlandırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]