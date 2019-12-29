Antalya'da deniz suyu havadan sıcak - Son Dakika
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Antalya'da deniz suyu havadan sıcak

6 saat önce

Antalya'da deniz suyu havadan sıcakANTALYA'da tatilciler ve kent sakinleri, denize girerek sıcak havanın keyfini sürdü.

Antalya'da deniz suyu havadan sıcak

ANTALYA'da tatilciler ve kent sakinleri, denize girerek sıcak havanın keyfini sürdü. Kentte hava sıcaklığı 15, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece ölçüldü.

Türkiye'nin birçok bölgesi kar ve soğuk havanın etkisine girerken, turizmin başkenti Antalya'da sıcak hava etkili oluyor. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kent genelinde bugün en düşük hava sıcaklığı 15, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece ölçülürken, nem oranı yüzde 40'ları buldu.

Hafta sonunu ve sıcak havayı fırsat bilen kent sakinleri ve kentte yaşayanlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde akın etti. Bazı tatilciler sahil bandında yürüyüş yapıp güneşlenirken, bazıları ise sahilde kitap okumayı tercih etti. Aralık ayının son günlerinde en ilginç görüntüyü ise denize giren vatandaşlar oluşturdu. Antalya'da yaşayan ve yaz kış denize girmekten keyif aldığını belirten Bülent Gümüş, Saklıkent Kayak Merkezi'nde ve Türkiye'nin birçok yerinde kar varken biz burada denize girebiliyoruz. Antalya cennet gibi bir yer, çok güzel. Hiç üşümüyorum. Deniz suyu havadan sıcak diye konuştu.

Antalya'da deniz suyu havadan sıcak

Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 03:24 Kaynak: DHA
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