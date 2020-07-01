Antalya'da denizcilerin renkli bayramı - Son Dakika

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 94.yılı Antalya'da kutlandı. Cumhuriyet Meydanındaki tören Çelenk koyma, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlarken, ardından Antalya Liman Başkanlığı, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi Başkanlığı ve TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanlığı temsilcileri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören protokol üyeleri Kaleiçi Yat Limanı'ndan hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot ile denize açıldı. Protokol Üyeleri burada Liman Başkanlığı tarafından hazırlanan çelenk denize bıraktı. Bu arada Port Akdeniz'e bağlı tankerler sirenlerini çaldı ve su gösterisi yaptı.

Atatürk Anıtına çelenk koyma ve Denize çelenk atma törenine Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, Deniz Mülki Amiri Konyaaltı Kaymakamı Kamil Tüten, Antalya Büyükşehir Belediyesi Baş Danışmanı Cem Oğuz, Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanı Sezai Özkurt ve Eğitim Komutanı Kamil Ömer Erselcam, Liman Başkanı Mustafa Yılmaz, Muratpaşa Belediye Başkanı Yardımcısı Hüseyin Sarı, Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Ünver de katıldı.

Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin yaptığı açıklamasında pandemi nedeniyle buruk ve sessiz bir tören gerçekleştirdiklerini belirtirken, tüm denizcilerin bayramını kutladı. Başkan Ahmet Çetin " Bu yıl Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızı pandemi gölgesinde biraz buruk ve sessiz kutluyoruz. 94.yılını kutladığımız Denizcilik camiamızın ve tüm halkımızın Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutluyor, saygılarımı sunuyorum"dedi. - ANTALYA