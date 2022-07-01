Yüzme, denizden çapa çıkarma ve yağlı direkten bayrak alma yarışmaları ile flyboard gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.

Program, TAGEM Akdeniz Su Ürünleri Araştırma , Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünce yat limanından denize 10 bin çupra ve 10 bin levrek yavru su bırakılmasıyla başladı.

Kaynak: AA

Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Ersin Yazıcı, Denizcilik, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı - Son Dakika

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