Antalya'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Antalya'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

01.07.2022 19:51
Antalya'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Antalya'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerle kutlandı.

Antalya'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerle kutlandı.

Kaleiçi Yat Limanı'ndaki tkinliklere Vali Ersin Yazıcı ile il protokolü katıldı.

Program, TAGEM Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünce yat limanından denize 10 bin çupra ve 10 bin levrek yavru su bırakılmasıyla başladı.

Yüzme, denizden çapa çıkarma ve yağlı direkten bayrak alma yarışmaları ile flyboard gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik sonunda Vali Yazıcı ve beraberindekiler yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı - Son Dakika

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