Antalya'da denizde 100'er metrelik Türk bayrağı açıldı - Son Dakika

Antalya'da denizde 100'er metrelik Türk bayrağı açıldı

ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında, denizde 3 teknede 100'er metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı. Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da bulunduğu teknelerden yükselen marşlar ve yanan meşalelerle 19 Mayıs kutlanırken, Antalyalılar da balkonlarından, yol kenarlarından tekneleri selamladı.

Muratpaşa Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı bu yıl denizden kutladı. Tarihi Kaleiçi yat limanından Türk bayrakları, Atatürk posterleriyle donatılan 3 tekne, Antalya'nın falezler bandı boyunca tur atarak vatandaşların 19 Mayıs'ını kutladı. '19 Mayıs Bayramımız kutlu olsun', 'Her yer Samsun 1919' ve 'Güzel günler göreceğiz' yazılı pankartlar asılı tekneler saat 17.30 sularında marşlar eşliğinde Kaleiçi yat limanından demir aldı. Belediye Başkanı Ümit Uysal da teknelerden birine binerken üç tekne yat limanı açıklarında 100 metrelik Türk bayraklarını açtı. Akdeniz, Muratpaşa Belediyesi'nin tekneleriyle 19 Mayıs'ta bambaşka bir görünüme bürünürken Antalyalılar da balkonlarından, yol kenarlarından bayraklar ve meşalelerle tekneleri selamladı.