Son Dakika Haberleri: Antalya'da Denizde Başlayan Hortum Bir Büfeyi Harabeye Çevirdi

Antalya'da Denizde Başlayan Hortum Bir Büfeyi Harabeye Çevirdi

1 saat önce

Antalya'da denizde başlayan hortum bir büfeyi harabeye çevirdi Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Selinus Sahilinde başlayan hortum, sahil kenarında bulunan bir sahil büfesini harabeye çevirdi.

Antalya'da denizde başlayan hortum bir büfeyi harabeye çevirdi
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Selinus Sahilinde başlayan hortum, sahil kenarında bulunan bir sahil büfesini harabeye çevirdi.

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Selinus Sahilinde bir anda hortum belirdi. Denizde başlayan hortum, sahile doğru ilerledi ve sahil kenarında bulunan Ümit Beach adlı büfede ağır hasara neden oldu.
Büfenin camlarını yerinden söken ve çatısını uçuran hortum, kısa süre sonra etkisini yitirdi. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanma olmadı.
Olay yerine gelen Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, iş yerinde incelemelerde bulunarak işletme sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yılbaşı eğlencesine hazırlanan işletme sahibi Ümit Demiral, zararının büyük olduğunu, yılbaşına kadar işletmesini hazırlamak için çalışacağını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:10 Kaynak: İHA

Gazipaşa, Antalya, Güncel
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