23 yaşındaki genç denizde boğuldu, ailesi kahroldu - Son Dakika

23 yaşındaki genç denizde boğuldu, ailesi kahroldu

Son Güncelleme: 10.09.2023 15:05

Antalya'da 3 gün önce cezaevinden izinli olarak çıkan 23 yaşındaki genç, denizde boğularak hayatını kaybetti. Gencin olay yerine gelen yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

Antalya'da 3 gün önce cezaevinden izinli olarak çıkan 23 yaşındaki genç, denizde boğularak hayatını kaybetti. Gencin olay yerine gelen yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

3 gün önce cezaevinden izinli çıkan genç denize boğuldu! Aile üyelerinin feryadı Antalya'yı inletti

HEMEN 112'YE HABER VERDİLER

Antalya'da 3 gün önce Elmalı T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak çıkan 3 arkadaş, bugün sabah saat 09.00 sularında denize girmek için Konyaaltı Sahili'ne geldi. 23 yaşındaki Atilla Geriş, arkadaşları kıyıdayken tek başına denize girdi. Bir süre sonra bir vatandaşın suyun üzerinde hareketsiz halde bir kişinin olduğunu söylemesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 gün önce cezaevinden izinli çıkan genç denize boğuldu! Aile üyelerinin feryadı Antalya'yı inletti

AİLE ÜYELERİ FERYAT ETTİ

Deniz polisi tarafından bot yardımıyla karaya çıkarılan Geriş'in sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Geriş'in cansız bedeni ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, acı haberi alarak sahile gelen yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

3 gün önce cezaevinden izinli çıkan genç denize boğuldu! Aile üyelerinin feryadı Antalya'yı inletti
3 gün önce cezaevinden izinli çıkan genç denize boğuldu! Aile üyelerinin feryadı Antalya'yı inletti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam 23 yaşındaki genç denizde boğuldu, ailesi kahroldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 23 yaşındaki genç denizde boğuldu, ailesi kahroldu - Son Dakika
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