Suni teneffüs ve kalp masajı yapılan turist, sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren Rusgalkın, cankurtaran ve diğer turistlerin yardımıyla sudan çıkarıldı.

Kaynak: AA

Manavgat, Antalya, Kumköy, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren turist hastanede öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.