Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren turist hastanede öldü - Son Dakika
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Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren turist hastanede öldü

09.06.2022 14:34
Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren turist hastanede öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesi'nde bir otelde eşiyle tatil yapan Oleg Rusgalkın (54) yüzmek için otelin sahilinden denize girdi.

Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren Rusgalkın, cankurtaran ve diğer turistlerin yardımıyla sudan çıkarıldı.

Suni teneffüs ve kalp masajı yapılan turist, sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Rusgalkın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Turistin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Kaynak: AA

Manavgat, Antalya, Kumköy, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren turist hastanede öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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