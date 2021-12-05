Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın kurtarıldı - Son Dakika

Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın deniz polisi ekibince kurtarıldı.

Konyaaltı Sahili'nde "imdat" sesleri duyan vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, botlarla açıklarda ve sahil şeridi boyunca arama yaptı.

Açıklarda hareketsiz bulunan kadın, deniz polisi tarafından bota çıkarılarak Antalya Yat Limanı'na götürüldü.

Adının Nihal Y. olduğu öğrenilen kadın, limanda bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.