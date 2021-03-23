Antalya'da denizde bulunan cesedin, kayıp üniversite öğrencisine ait olduğu belirlendi - Son Dakika

Antalya'da denizde bulunan cesedin, kayıp üniversite öğrencisine ait olduğu belirlendi

23.03.2021 11:19
Antalya'da denizde bulunan cesedin, kayıp üniversite öğrencisine ait olduğu belirlendi, System.String[]

Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde bulunan erkek cesedinin, kaybolan üniversite öğrencisine ait olduğu tespit edildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde bulunan erkek cesedinin, kaybolan üniversite öğrencisine ait olduğu tespit edildi.

Kiriş koyunda 3 gün önce bulunan cesedin, kentte 11 gündür haber alınamayan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Ramazan Özkan'a (33) ait olması ihtimali üzerine bu yönde bir çalışma başlatıldı.

DNA örneğinin anne Sebiha Özkan ile eşleşmesi üzerine cesedin Özkan'a ait olduğu belirlendi.

Otopsi işleminin ardından Özkan'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumunda bekleyen aileye teslim edildi.

Cenazenin alınması sırasında gözyaşlarını tutamayan anne Özkan'ı, yakınları teselli etmeye çalıştı.

Özkan'ın cenazesinin Muratpaşa ilçesindeki Güzeloba Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Muratpaşa ilçesinde 11 gün önce kayıp olduğu bildirilen Ramazan Özkan için Muratpaşa ilçesindeki falezlerde yapılan aramada kulaklık bulunmuş, AFAD ve AKUT ekipleri, drone destekli çalışma başlatmış, balık adamların da görev aldığı çalışmalarda sahil güvenlik ekipleri deniz dibini ve yüzeyini taramıştı.

Ramazan Özkan, Üniversite, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da denizde bulunan cesedin, kayıp üniversite öğrencisine ait olduğu belirlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Emeklilerden ek ödeme zammı talebi! Hayata geçerse maaşlar 414 lira artacak Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş İstanbul'da vakaların tırmanışa geçmesi İl Sağlık Müdürü'nü de tedirgin etti: Aman dikkat, salgın henüz bitmedi Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Kabine bugün ya da yarın değişecek, 3 bakanlık bölünebilir Akşener, yeni Merkez Bankası Başkanı'nı uyardı: Ayasofya İmamı da koltuğa talip, dikkatli ol Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Erol Bulut'la yola devam edilmesini istiyor Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca küplere bindi Almanya Başbakanı Merkel 11 saatlik toplantıdan çıkıp böyle duyurdu: Virüsü yenemedik, peşimizi bırakmıyor
İntihar mı cinayet mi? Ekipler kıyıya vuran cansız bedenin sırrını çözmeye çalışıyor İntihar mı cinayet mi? Ekipler kıyıya vuran cansız bedenin sırrını çözmeye çalışıyor         
11:24
"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi         
11:03
Mohamed'in çantasını kimin çaldığı belli oldu! O anlar kameralara saniye saniye yansıdı Mohamed'in çantasını kimin çaldığı belli oldu! O anlar kameralara saniye saniye yansıdı         
10:47
Dile gelen muhabbet kuşu bölücü terör örgütü PKK'ya beddua ediyor Dile gelen muhabbet kuşu bölücü terör örgütü PKK'ya beddua ediyor         
10:46
Son Dakika: Borsa İstanbul'da iki kez durdurulan işlemler tekrar başladı Son Dakika: Borsa İstanbul'da iki kez durdurulan işlemler tekrar başladı         
10:09
"Andımız okutulsun mu?" anketi! AK Parti ve MHP seçmeninin tercihi netleşti         
09:48
Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı         
09:11
Vakaların patladığı 5 ilde alarm durumuna geçildi! Bakan Koca il yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi Vakaların patladığı 5 ilde alarm durumuna geçildi! Bakan Koca il yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi         
08:54
"Atatürk" tartışması canlı yayını karıştırdı! Konuk stüdyoyu terk etti, program reklama gitti         
07:55
Polis memuru tartıştığı sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti Polis memuru tartıştığı sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti         
07:38
Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu         
23:57
Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı         
21:19
Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak         
21:02
Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı         
20:42
Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak         
19:37
Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı         
17:48
Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 11:30:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da denizde bulunan cesedin, kayıp üniversite öğrencisine ait olduğu belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei