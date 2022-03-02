Antalya'da denizde ceset bulundu - Son Dakika
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Antalya'da denizde ceset bulundu

02.03.2022 15:10
Antalya'da denizde ceset bulundu

Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu.

Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu.

Muratpaşa ilçesi Atatürk Parkı'nda yürüyüş yapanlar denizin falezlere yakın kısmında hareketsiz halde bir kişinin durduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye bot ile gelen deniz polisi ekibi, kişiyi bulunduğu yerden bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.

Burada bekleyen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemede cesedin Erkan Özmen'e (33) ait olduğu tespit edildi.

Yakınlarının kayıp müracaatı yaptığı 3 çocuk babası Özmen'den 2 gündür haber alınamadığı öğrenildi.

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Muratpaşa, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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