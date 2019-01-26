Antalya'da Denizde Çıkan Hortum Görüntülendi

Antalya'da bu sabah saatlerinde Akdeniz açıklarında ortaya çıkan hortum denize ulaşmadan etkisini kaybetti.

Antalya'da bu sabah saatlerinde Akdeniz açıklarında ortaya çıkan hortum denize ulaşmadan etkisini kaybetti. O anlar amatör kameralar tarafından görüntülendi.



Bugün sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi civarında bir amatör kamera tarafından görüntülenen hortum korkuya sebep oldu. Sabaha karşı Kumluca ilçesi Salur Mahallesi'nde ortaya çıkan ve bir serayı yerle bir edip 3'ü çocuk 5 kişinin hafif şekilde yaralanmasına sebep olan hortumun ardından ikinci hortum Antalya açıklarında görüldü. Deniz üzerinde bir anda beliren hortum yaklaşık karaya ulaşmadan 2 dakika sonra etkisini kaybedip kayboldu.



Meteoroloji uyarmıştı



Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğü, Antalya ve çevresinde şiddetli yağmur ve fırtına beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı.



Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Antalya çevrelerinde görülecek olan kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün öğle saatlerine kadar il merkezi ve batı ilçelerinde, cumartesi öğle saatlerinden pazar günü sabah saatlerine kadar doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-110 kg/metrekare) olması ve yağışla birlikte rüzgarın güneydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." - ANTALYA

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