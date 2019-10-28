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Antalya'da denizde çıkan hortum korkuttu

21 dakika önce

Antalya'da denizde çıkan hortum korkuttuANTALYA'nın Kemer ilçesinde denizde çıkan ve karaya ilerleyen hortum, kıyıdaki tatilcilerde korkuya neden oldu.

Antalya'da denizde çıkan hortum korkuttu

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde denizde çıkan ve karaya ilerleyen hortum, kıyıdaki tatilcilerde korkuya neden oldu. Kıyıdakiler, üzerlerine gelen hotumu bir yandan cep telefonlarıyla kaydederken bir yandan da uzaklaşarak kendilerini korumaya çalıştı.

Tekirova Mahallesi'nde dün saat 14.30 sıralarında denizde hotum oluştu. Aniden bastıran yağmurla birlikte çıkan hortum, karaya doğru ilerledi. Bu sırada sahilde yürüyüş yapan bir grup, denizin üstünde ilerleyen hortumu görünce cep telefonlarıyla kaydetmeye başladı. Ancak hortumun iyice yaklaşmasıyla korkuya kapılan sahildekiler, kaçışarak kendilerini korumaya çalıştı.

Görüntüyü çeken bazı tatilciler, "İlk kez böyle bir şey görüyorum' diyerek yaşadıklarını anlattı.

Antalya'da denizde çıkan hortum korkuttu

Antalya, Kemer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 09:33 Kaynak: DHA
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