Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:30 Kaynak: AA
'nın Alanya
ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Dinek
Mahallesi açıklarında denizde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark eden tur çalışanları, durumu Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına haber verdi.
Yetkililer tarafından denizden çıkarılan kişi, Alanya Yat Limanı
'na getirildi. Sağlık ekipleri tarafından, hayatını kaybettiği belirlenen 30-35 yaşlarındaki kişinin kimlik bilgilerine ulaşılmaya çalışılıyor.
Ceset, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
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