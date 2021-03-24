Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Buradaki incelemenin ardından ceset, otopsi ve kimlik tespit için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, denizden çıkardıkları cesedi Kemer Marina 'ya götürdü.

Kemer Sahili Paris 2 batığı açıklarında teknedeki yolcular, deniz yüzeyinde bir kişinin hareketsiz durduğunu gördü.

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