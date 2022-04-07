Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

07.04.2022 11:52
Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında erkek cesedi bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında erkek cesedi bulundu.

Dinek Mahallesi Ulaş mevkisinde balıkçılar, kıyıdan yaklaşık 700 metre açıkta deniz yüzeyinde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenli Bot Komutanlığı ekipleri, sudaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bota alınarak kıyıya getirilen erkek cesedinin, 24 yaşındaki Ü.D'ye ait olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemenin ardından ceset, Alanya belediye morguna götürüldü.

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Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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