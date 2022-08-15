Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

15.08.2022 18:06

Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu Falezlerde manzara izleyen vatandaşlar fark ettiği, üzerinde şort ve tişört olan 30-35 yaşlarındaki ceset, kimliği ve ölüm nedeni araştırılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü Antalya'da falezlerin denizlerin buluştuğu alanın yaklaşık 20 metre açığında...

Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Falezlerde manzara izleyen vatandaşlar fark ettiği, üzerinde şort ve tişört olan 30-35 yaşlarındaki ceset, kimliği ve ölüm nedeni araştırılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü

ANTALYA - Antalya'da falezlerin denizlerin buluştuğu alanın yaklaşık 20 metre açığında erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 30-35 yaşlarında olduğu değerlendirilen ceset, ölüm nedeni belirlenmek üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki falezlerin denizle buluştuğu alanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kıyı alanda manzara izleyen vatandaşlar, falezlerin denizle buluştuğu alandan yaklaşık 20 metre açıkta su üzerinde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye deniz polisi ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen deniz polisi, üzerinde şort ve tişört bulunan şahsı bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi. Burada hazır bekleyen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve 30-35 yaşları arasında olduğu değerlendirilen erkek ceset, kimliği belirlenmek ve ölüm nedeni araştırılmak üzere otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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